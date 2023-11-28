Онлайн слот Gates of Olympus

Игра Gates of Olympus была выпущена в 2021 году и быстро завоевала популярность среди клиентов казино. Слот от Pragmatic Play возвращает 96,5% от поставленных игроками денег в виде выигрышей. Победные комбинации в Gates of Olympus появляются не так часто, но нередко игра дает крупные множители, что позволяет адаптировать игру под несколько прибыльных стратегий ставок.

Особенности игры Gates of Olympus

Gates of Olympus — это слот от Pragmatic Play, который был выпущен в 2021 году и быстро завоевал популярность среди клиентов казино. В отличие от многих других слотов, здесь нет привычных выигрышных линий. Вместо этого вы получите призы за выпадение определенного количества одинаковых изображений. Игра предлагает три варианта награждения: минимальный приз дают за 8-9 одинаковых картинок на игровом поле, средний приз дают за 10-11 одинаковых картинок на игровом поле, а максимальный приз выплачивают за 12 и более одинаковых символов на игровом поле.

Слот использует каскадные вращения. После окончания раунда аппарат фиксирует результат. Картинки, которые составили выигрышный кластер, удаляются, а сверху осыпаются новые изображения. Таким образом, Gates of Olympus слот дает возможность выиграть несколько раз за один раунд.

Возвращаемость игры составляет 96,5% от поставленных игроками денег в виде выигрышей. Победные комбинации в Gates of Olympus слот появляются не так часто, но нередко игра дает крупные множители, что позволяет адаптировать игру под несколько прибыльных стратегий ставок.

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Символы в Gates of Olympus

Gates of Olympus — это видеослот с 6 барабанами, каждый из которых содержит 5 рядов, формируя увлекательную игровую сетку. Игра предоставляет 9 основных символов, каждый из которых представлен уникальным изображением, олицетворяющим древнегреческую тематику и атмосферу богов и мифов.

Корона – один из ключевых символов в игре Gates of Olympus Символ Корона При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12-30 корон: Умножение ставки на 50.

10-11 корон: Умножение ставки на 25. Играть на деньги

Часы – еще один из основных символов в игре Gates of Olympus Символ Часы При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12-30 часов: Умножение ставки на 25.

10-11 часов: Умножение ставки на 10.

8-9 часов: Умножение ставки на 2.5. Играть на деньги

Перстень является еще одним ключевым символом в игре Gates of Olympus Символ Перстень При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12-30 перстней: Умножение ставки на 15.

10-11 перстней: Умножение ставки на 5.

8-9 перстней: Умножение ставки на 2. Играть на деньги

Кубок также является значимым символом в игре Gates of Olympus Символ Кубок При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12-30 кубков: Умножение ставки на 12.

10-11 кубков: Умножение ставки на 2.

8-9 кубков: Умножение ставки на 1.5. Играть на деньги

Красный камень предоставляет следующие выплаты в игре Gates of Olympus Красный камень При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12-30 красных камней: Умножение ставки на 10.

10-11 красных камней: Умножение ставки на 1.5.

8-9 красных камней: Умножение ставки на 1. Играть на деньги

Фиолетовый камень предоставляет следующие выплаты в игре Gates of Olympus Фиолетовый камень При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12 — 30 фиолетовых камней: умножение ставки в 8 раз.

10 — 11 фиолетовых камней: умножение ставки в 1.2 раза.

8 — 9 фиолетовых камней: умножение ставки в 0.8 раза. Играть на деньги

Желтый камень предоставляет следующие выплаты в игре Gates of Olympus Желтый камень При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12 — 30 желтых камней: умножение ставки в 5 раз.

10 — 11 желтых камней: умножение ставки в 1 раз.

8 — 9 желтых камней: умножение ставки в 0.5 раза. Играть на деньги

Зеленый камень предоставляет следующие выплаты в игре Gates of Olympus Зеленый камень При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12 — 30 зеленых камней: умножение ставки в 4 раза.

10 — 11 зеленых камней: умножение ставки в 0.9 раза.

8 — 9 зеленых камней: умножение ставки в 0.4 раза. Играть на деньги

Голубой камень предоставляет следующие выплаты в игре Gates of Olympus Голубой камень При максимальной ставке в 8000 рублей, выплаты за различные комбинации следующие: 12 — 30 голубых камней: умножение ставки в 2 раза.

10 — 11 голубых камней: умножение ставки в 0.75 раза.

8 — 9 голубых камней: умножение ставки в 0.25 раза. Играть на деньги

Символы в игре Gates of Olympus расположены в порядке убывания их ценности, образуя захватывающий игровой опыт. Откроем завораживающий мир символов:

Корона: Элегантные короны занимают вершину списка ценных символов. С их появлением на барабанах, ваш выигрыш может значительно увеличиться. Часы: Символы часов также приносят заметные множители, добавляя интересный элемент в игру. Перстень: Перстень предоставляет дополнительные возможности для выигрыша, обеспечивая соответствующие множители. Кубок: Изысканный кубок представляет собой символ благополучия, добавляя азарт к игровому процессу. Красный камень: Красные камни являются неотъемлемой частью атмосферы игры, предоставляя свои собственные выигрышные комбинации. Фиолетовый, Желтый, Зеленый, Голубой камни: Разноцветные драгоценные камни дополняют множественные комбинации, создавая динамичное визуальное восприятие.

Также, не забывайте о важном символе – изображении Зевса, который выполняет роль скаттера. Его появление может запустить захватывающие бонусные раунды, предоставляя игрокам бесплатные вращения и дополнительные выигрыши. Вперед, в мир азарта и приключений в Gates of Olympus!

Символ Scatter предоставляет следующие выплаты в игре Gates of Olympus Символ Scatter Выигрыши от символа Scatter (при максимальной ставке в 8000 рублей): 6 символов Scatter: 800000 рублей

5 символов Scatter: 40000 рублей

4 символа Scatter: 24000 рублей Играть на деньги

В игре Gates of Olympus предусмотрены дополнительные символы, представленные кругами четырех различных цветов: зеленый, синий, фиолетовый и красный. Эти символы несут в себе уникальную функцию множителей, добавляя захватывающие возможности к игровому процессу.

Символы множителей в слоте Gates of Olympus:

Зеленый круг

Синий круг

Фиолетовый круг

Красный круг

символы множителей в слоте gates of olympus

Эти изображения выполняют важную роль в игре, действуя как множители. Они могут появляться как в обычной, так и в бонусной игре. Круги множителей могут появиться на любом барабане, принося с собой случайные множители в диапазоне от 2x до впечатляющих 500x. Цвет изображения не влияет на итоговые значения коэффициента, что добавляет элемент случайности и волнения к вашему игровому опыту. Удачи в охоте за выигрышами в Gates of Olympus!

Gates of Olympus максимальный выигрыш

Согласно настройкам слота Gates of Olympus, максимальная ставка равна 10 000 рублей, а максимальный выигрыш не может превышать х5000 от суммы ставки. Путем простых вычислений становится понятно, что максимальный выигрыш в Gates of Olympus достигает 50 млн рублей.

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При выпадении максимального множителя, слот выплачивает выигрыш и останавливает раунд. Игра остановится, если игрок имеет в запасе несколько вращений бонусной игры. Однако, добиться максимального выигрыша сложно, такие ситуации возникают очень редко. Суперприз проще получить в бонусном раунде. Поэтому игрокам нужно учесть два совета: установить максимальную ставку и включить функцию «Двойной шанс на выигрыш функции», которая повышает шансы на выпадение бонусной игры.

Обратите внимание, что гонка за максимальным призом требует крупных инвестиций

Бонусы и промоакции

Бонусный раунд в игровом автомате Gates of Olympus активируется при выпадении 4 и более изображений Зевса на барабанах. Этот момент изменяет дизайн слота и запускает бесплатные вращения, при этом технические характеристики игры остаются неизменными.

Бесплатная игра предоставляет 15 вращений, но количество бонусных прокруток может увеличиваться. За каждое вращение с тремя и более изображениями Зевса добавляются 5 дополнительных фриспинов.

Чтобы увеличить вероятность появления скаттеров, можно воспользоваться опцией «Двойной шанс на выигрыш функции», активируемой через специальную панель слева.

Для максимального выигрыша в бонусном раунде Gates of Olympus стоит отметить, что возможность собрать 4 и более скаттера имеет свою стоимость – ставка увеличится на 25%.

Казино часто предлагает выгодные акции и подарки для игры в этот слот. Например, при регистрации с промокодом 1Win новые игроки получают +500% к первым депозитам, что может достигнуть 200 тыс. рублей.

Однако эти средства поступают на бонусный счет и могут быть переведены на основной баланс после отыгрыша.

Gates of Olympus также участвует в турнирах Pragmatic Play, где игроки разных казино могут конкурировать между собой. Размеры призов определяются условиями конкретного турнира.

Для любителей слотов казино доступны различные акции, включая возврат процента от проигранных средств, бонусы за пополнение, подарки на день рождения и другие.

Для любителей слотов казино часто устраивают разные акции. Приветственными бонусами там не ограничиваются. Клиенты могут получить:

возврат процента от проигранных средств; бонус за пополнение;



подарок на день рождения и многое другое.

Правила казино определяют разнообразие доступных бонусов.

Превью игры Gates of Olympus

Все автоматы от Pragmatic Play выделяются потрясающей графикой, прекрасным музыкальным сопровождением и продуманным сюжетом, и Gates of Olympus не исключение.

При запуске этого слота вас встречает оригинальный музыкальный мотив с тонкими нотками мистицизма, что вполне соответствует теме Древней Греции, к которой посвящен этот автомат. Если захотите, звук можно выключить, нажав на соответствующую кнопку в левой части слота.

Превью Gates of Olympus впечатляет своей детализацией. Справа находится изображение главного персонажа — Зевса, парящего в воздухе на фоне античных колонн. Слева от бога расположено основное игровое поле, а рядом с ним разработчики поместили два дополнительных окна:

В первом окне можно включить или выключить опцию «Двойной шанс на выигрыш функции». Во втором окне отображаются текущие выигрыши за раунд.

Для получения призов необходимо собрать 8 или более одинаковых символов на игровом поле. Выигрышные изображения выделяются золотистой рамкой, а после выплаты они взрываются, уступая место новым символам.

Запустить слот Gates of Olympus можно тремя способами: кликнув на круглую кнопку с логотипом Pragmatic Play, нажав «Пробел» или клавишу Enter. После запуска, старые символы исчезают, уступая место новым.

В нижней части экрана находятся основные кнопки управления, где можно настроить ставку, включить/выключить звук, запустить раунд или просмотреть правила.

Анимация в этом слоте плавная, и игра не замедляется даже при медленном интернете. Графика выполнена в высоком качестве, обеспечивая невероятное визуальное восприятие.

Где играть в Gates of Olympus

Вы можете наслаждаться игрой в Gates of Olympus во многих онлайн-казино, где представлена коллекция слотов от Pragmatic Play. Учитывайте, что эти рекомендации не являются конкретной рекламой, а скорее информацией на момент последнего обновления моей базы данных в январе 2022 года. Лучше всего проверить актуальную информацию и отзывы игроков перед выбором казино. Некоторые из популярных онлайн-казино, где вы можете насладиться игрой в Gates of Olympus, включают:

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